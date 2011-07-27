Чим корисний кріп

“Російська кухня так тісно пов`язана з кропом, що його назву можна вивести до слова "кропити", тобто, в даному випадку, посипати", - пишуть автори. За їх спостереженнями, в Росії кріп стає інгредієнтом і для страв іноземної кухні - ним посипають сир-фета в грецькому салаті, омлети і навіть піцу.

"Цілющі властивості кропу згадані ще в Біблії. У травниках кріп регулярно фігурує як засіб від гастриту, безсоння і проблем з судинами", - мовиться в статті.

Італійський кухар Андреа Маестреллі, що очолює науково-дослідний відділ ресторанної мережі "Росінтер", пояснює популярність кропу тим, що його дуже легко вирощувати.

"Але іноземці ворожо дивляться на цю траву, обожнену росіянами. У "Фейсбуці" навіть з`явилася група Dillwatch: більше 120 її членів розміщують фото "необгрунтованого" використання кропу в російських ресторанах", - мовиться в статті. Засновник групи, британський журналіст Шон Уолкер, говорить, що більшості іноземців "кропова чума" заподіює як мінімум незручності.

inopressa.ru