Алкоголізм можна вилікувати риб'ячим жиром

Американські учені, можливо, знайшли дуже простий засіб для того, щоб позбавитися алкогольної залежності. Цим засобом виявився риб`ячий жир. Дане відкриття було зроблене випадково.

З`ясувалося, що до складу риб`ячого жиру входять кислоти Омега 3, які позитивно впливають на організм, зокрема на алкогольну залежність.

Співробітники з університету в Індіані ставили експеримент по впливу риб`ячого жиру на лікування розладів психіки. Під час експериментів миші вийшли з депресивного стану і не показували ознак безумства при створенні стресової ситуації.

В ході численних експериментів дослідники з`ясували, що жирні кислоти можуть робити вплив і на тягу до спиртного. На мишах перевірили дію докозагосаєнової кислоти, яка показала хорошу дію на залежність тварин від дій алкоголю. Тепер залишається перевірити дію препаратів на людині.

flistnews.com