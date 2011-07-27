Алкоголізм можна вилікувати риб'ячим жиром

10:35, 27 липня 2011
Зарубіжні новини
0

Відкриття зроблене випадково

Американські учені, можливо, знайшли дуже простий засіб для того, щоб позбавитися алкогольної залежності. Цим засобом виявився риб`ячий жир. Дане відкриття було зроблене випадково.

З`ясувалося, що до складу риб`ячого жиру входять кислоти Омега 3, які позитивно впливають на організм, зокрема на алкогольну залежність.

Співробітники з університету в Індіані ставили експеримент по впливу риб`ячого жиру на лікування розладів психіки. Під час експериментів миші вийшли з депресивного стану і не показували ознак безумства при створенні стресової ситуації.

В ході численних експериментів дослідники з`ясували, що жирні кислоти можуть робити вплив і на тягу до спиртного. На мишах перевірили дію докозагосаєнової кислоти, яка показала хорошу дію на залежність тварин від дій алкоголю. Тепер залишається перевірити дію препаратів на людині.

flistnews.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter