Від головного болю в спеку допоможе пижмо

Від сильної спеки у мене дуже часто починає боліти голова. Думаю, що я не є самотньою з такою напастю, і мої власні способи боротьби з даною проблемою стануть корисними багатьом людям.

Для того, щоб швидко позбавитися болів голови необхідно змішати 20 г квіток липи, пижма і листя меліси.

Необхідно заварити 2 столових ложки даної суміші в 0,5 літрі кип’ячої води, дати настоятися впродовж однієї години, процідити і випити це в 2 прийоми за день по проходженню двох годин після їжі, а також перед сном.

Також існує і інший народний лікувальний засіб: якщо у вас часто болить голова, необхідно змішати рівні частки листя вишні, лавра, а також евкаліпта і змайструвати з цього цілющу подушку. Спати на ній необхідно два дні в тиждень.

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