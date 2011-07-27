Домашні тварини знімають стрес

Фахівці з університетів Сент-Луіса і Майамі довели, що домашні вихованці уміють підтримувати своїх господарів в скрутні хвилини, піднімають настрій і рятують від нудьги. Керівник дослідження Ален Макконнел вважає, що тварини позитивно впливають на життя людей. Чим більше у вас домашніх тварин, тим краще ви виглядаєте. Ви знаходитеся у відмінній фізичній формі, у вас висока самооцінка, ви краще йдете на контакт з людьми і не відчуваєте себе самотнім.

У експерименті, проведеному Макконнелом, брали участь переважно жінки, а середній вік волонтерів склав тридцять один рік. Фахівці додатково вивчили характер і поведінку людей, у яких в будинку живуть собаки. Учені з`ясували, що домашні вихованці надають своїм господарям упевненість в собі, допомагають підвищити самооцінку і відчуття значущості в цьому світі.

Через деякий час експерти вивчили поведінку студентів, відрахованих з освітніх установ. Всі молоді люди розповідали про своїх тварин або про друзів. Виявилось, що розмови про домашніх вихованців впливають також позитивно на психіку людини, як і спогади про старих друзів. Саме цей факт допомагає колишнім студентам пережити відчуття розчарування після відрахування з університету.

newsland.ru