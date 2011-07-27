Літнє лікування волосся

Якщо ваше волосся потьмяніло, ослабло, стало сухим, слід терміново зайнятися їх лікуванням. Скористайтеся народними рецептами.

Повернути до життя волосся можна за допомогою натуральних вітамінів, які містяться в журавлині і петрушці. Подрібніть 3 ложки журавлини, можна використовувати і заморожену, відіжміть сік і додайте в нього подрібнену зелень петрушки (сім-вісім гілочок) і одну столову ложку оливкового масла. Добре перемішайте всі інгредієнти і одержану масу ввітріть в коріння волосся, частину, що залишилася, розітріть по всій довжині волосся. Пов`яжіть голову поліетиленовою плівкою, надіньте зверху косинку з бавовняної тканини. Через тридцять хвилин маску слід змити і вимити голову шампунем, призначеним для вашого типу волосся.

Така маска живить волосся і шкіру голови.

Для іншої маски вам знадобиться зірвати три гілочки м`яти, по п`ять листів малини і смородини, їх слід вимити, розтерти до консистенції кашки. У одержану суміш додайте півсклянки вершків і дві ложки крохмалю. Все ретельно перемішайте і одержану масу нанесіть на волосся по всій їх довжині. Потім надіньте на голову шапочку для душу або ж поліетиленову плівку, а зверху покрийте голову махровим рушником. Тримайте маску протягом тридцяти-сорока хвилин, після чого змийте її теплою водою і промийте голову шампунем для вашого типу волосся. Такою маскою ви повернете волоссю здоровий вигляд, додасте живого блиску.