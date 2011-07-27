Літнє лікування волосся
Скористайтеся народними рецептами
Якщо ваше волосся потьмяніло, ослабло, стало сухим, слід терміново зайнятися їх лікуванням. Скористайтеся народними рецептами.
Повернути до життя волосся можна за допомогою натуральних вітамінів, які містяться в журавлині і петрушці. Подрібніть 3 ложки журавлини, можна використовувати і заморожену, відіжміть сік і додайте в нього подрібнену зелень петрушки (сім-вісім гілочок) і одну столову ложку оливкового масла. Добре перемішайте всі інгредієнти і одержану масу ввітріть в коріння волосся, частину, що залишилася, розітріть по всій довжині волосся. Пов`яжіть голову поліетиленовою плівкою, надіньте зверху косинку з бавовняної тканини. Через тридцять хвилин маску слід змити і вимити голову шампунем, призначеним для вашого типу волосся.
Така маска живить волосся і шкіру голови.
Для іншої маски вам знадобиться зірвати три гілочки м`яти, по п`ять листів малини і смородини, їх слід вимити, розтерти до консистенції кашки. У одержану суміш додайте півсклянки вершків і дві ложки крохмалю. Все ретельно перемішайте і одержану масу нанесіть на волосся по всій їх довжині. Потім надіньте на голову шапочку для душу або ж поліетиленову плівку, а зверху покрийте голову махровим рушником. Тримайте маску протягом тридцяти-сорока хвилин, після чого змийте її теплою водою і промийте голову шампунем для вашого типу волосся. Такою маскою ви повернете волоссю здоровий вигляд, додасте живого блиску.