Чому «матусині дітки» не мають успіху в житті

Ступінь самостійності дитини визначає її успіх в дорослому житті.

До такого висновку прийшли дослідники по завершенню більш ніж десятирічного експерименту.

«Дітки матусь», зростаючи, стикалися з важкими проблемами під час адаптації в доросле життя.

Експерти спостерігали за декількома тисячами дітей з різних верств населення. Коли вони стали дорослими, дослідники оцінили їх успішність по критерію задоволення в різних галузях життя. Найщасливішими виявилися ті люди, яким в дитинстві надавали самостійність і право самому робити вибір друзів, проведення часу, обстановки кімнати, доручали домашні справи. Відповідальність за свої вчинки в дорослому житті теж родом з дитинства.

medinfo.ua