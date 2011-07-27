Які хвороби можна підчепити від кондиціонера

Дрібні бульбашки, немов ланцюжок, що біжить по тілу, зумовлюючи поколювання і печіння, примусили молоду жінку звернутися до дерматолога. На прийомі доктор почав ставити питання, які на перший погляд здавалися не цілком доречними: "На роботі перевтомлюєтеся? Нервуєте останнім часом? Чи відкриваєте вікна, коли їдете в машині?".

- Ця пацієнтка пригадала, що на роботі сидить просто під кондиціонером, - розповідає лікар Київського міського шкірвендиспансера Наталія Заруцька. - Жінка вже була виснажена синдромом хронічної втоми і постійними стресами. А переохолодження спровокувало оперізувальний лишай. Це захворювання викликає вірус герпесу. Їм також часто страждають водії, які звикли їздити з відкритими вікнами. Висипання, як правило, з`являються спочатку у області шиї, потім опускаються ланцюжком по спині до куприка, після чого "поясом" охоплюють живіт і поясницю. Людина, у якої активізувалося захворювання, відчуває себе розбитою, втомленою. Я завжди раджу, окрім противірусної і протизапальної терапії, обов`язково відпочити, оформити лікарняний. Багато молодих людей відмовляються: "Мене чекає важливе відрядження. Я не маю права хворіти". Але якщо перенести оперізувальний лишай на ногах, він може потім регулярно давати про себе знати. Причому не обов`язково висипаннями. Адже спочатку під дією вірусу герпесу запалюється нерв. А дрібні бульбашки з`являються на шкірі вже по його ходу. І при рецидивах виникають хворобливі відчуття.

Щоб позбавити пацієнта від висипань, лікарі, як правило, призначають не тільки мазі, але ще і вітаміни, трав`яні препарати. Погодьтеся, що навесні без такої підтримки навіть здоровій людині не обійтися. Проте хочу звернути особливу увагу, імунні стимулятори краще не використовувати. Вони можуть не тільки укріпити захисні сили організму, але і простимулювати саму хворобу.

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