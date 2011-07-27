У Туреччині отруїлися майже 100 російських туристів

Майже 100 громадян РФ, які відпочивали в турецькій Аланьї, звернулися до місцевих клінік із симптомами харчового отруєння, вісім туристів дотепер залишаються в лікарнях, але лікарі готують їх до виписки.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні сайт Ростуризму.

"До місцевих клінік із симптомами харчового отруєння звернулися 98 російських громадян. Усім постраждалим надано медичну допомогу в повному обсягу", - говориться в повідомленні.

"Інцидент стався в готелі Club Gunes Garden. До готелю екстрено прибули представники міністерства охорони здоров`я і міністерства сільського господарства Туреччини, які взяли проби продуктів харчування і води. Про вогнище інфекції та її характер можна буде судити за результатами експертизи", - повідомляє відомство.