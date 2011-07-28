Красу подарує сир

Маски з сиру достатньо поширені і дуже ефективні.

Маска 1. Ця маска підходить для комбінованої шкіри, вона відмінно прибирає жирний блиск. Крім того, маска живить і зволожує шкіру обличчя. Для приготування цієї маски вам буде потрібно сім листів щавлю розтовкти до утворення однорідної кашки. Після цього, додайте до щавлю збитий білок, одну столову ложку сиру і одну чайну ложку меду. Всі інгредієнти ретельно змішайте між собою. Перш ніж наносити одержану маску необхідно змастити обличчя тонізуючим лосьйоном або соком щавлю. Залиште маску на обличчі на п`ятнадцять-двадцять хвилин, а після змийте, використовуючи для цього міцний настій чаю.

Маска 2. Для всіх типів шкіри. Вона має живильну, тонізуючу дію, а також легкий вибілюючий ефект. Для приготування цієї маски вам потрібно змішати дві столові ложки свіжого сиру, великий огірок, натертий на крупній терці, одну чайну ложку олії і одну столову ложку молока. Після цього, в маску слід додати три подрібнені листи петрушки, а потім сіль на кінчику ножа.

Всі інгредієнти слід ретельно перемішати між собою, після чого, маску потрібно нанести на шкіру обличчя і залишити на двадцять-двадцять п`ять хвилин.

Після закінчення цього часу змийте маску спочатку теплою, а потім холодною водою.