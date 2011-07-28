Рисові дієти: "за" і "проти"

Будь-які дієти мають свої плюси і мінуси, це ж стосується рисових дієт, тобто і вони не є винятком. Давайте ж поговоримо про те, що належить до позитивних і негативних сторін рисової дієти.

До плюсів дієти можна віднести те, що рис однозначно є смачним і поживним продуктом, а якщо ж говорити про рис неочищений, то в ньому додатково присутня велика кількість вітамінів групи В.

Цей злак прекрасно справляється з функціями, спрямованими на очищення організму від шлаків, солей та інших непотрібних речовин, дозволяє досить швидко позбутися зайвих кілограмів. Оце, мабуть, і все.

А от мінусів у рисової дієти більше. До найголовніших з них, звичайно ж, слід віднести той факт, що тут повністю відсутня сіль, а це призводить лише до того, що організм втрачає багато вологи, яка нічим не утримується, саме ця обставина і допомагає домагатися швидких результатів.

Не можна при цьому забувати про те, що мета будь-якої дієти полягає у втраті жирових відкладень, а не води, а вони починають знижуватися приблизно лише на десятий день, та й кількість втрат не настільки значна, як хотілося б жінці. Як тільки ви повернетеся до споживання солоної їжі, вода відновить втрачені позиції, а, отже, досягнутий позитивний результат швидко зійде до нуля.

Тому рекомендується використовувати таку дієту лише в тих випадках, коли вам це дійсно необхідно, тобто до певного урочистого випадку і т.д.

Не слід забувати і про те, що крім інших солей при такій дієті виводяться і солі калію, який несе відповідальність за роботу нашого серця, а отже, слід забезпечити додатковий прийом цієї речовини у вигляді медичних препаратів.

Обмеження в харчуванні можуть стати причиною нервової збудливості, привести до зриву, тож вам заздалегідь слід продумати свій харчовий раціон, після виходу з дієти.

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