Чим небезпечний фруктовий чай

Іноді, навіть за умови ретельного догляду за зубами, люди відвідують стоматолога. З`ясувалося, що існують ліки і продукти, які представляють особливу небезпеку для емалі зубів, про шкоду яких кожний з нас навіть не замислюється.

Наприклад, стоматологи говорять, що фруктово-ягідний чай складає потенційну небезпеку для зубного здоров`я, особливо з чорною смородиною і лимоном, тому що вони містять безліч кислот, які дуже агресивні для зубної емалі. Також ферменти, які містяться в енергетичних напоях і вині, діють на емаль агресивно.

Небезпечні також деякі ліки, якими знижується вироблення слини, а це призводить до того, що висихає слизиста рота і знижується захист від руйнування зубів. До таких типів препаратів можна віднести:

– майже всі антидепресанти;

– ібупрофен, який є частиною безлічі знеболюючих і протизапальних засобів;

– бета-блокатори, які є незамінними для гіпертоніків і сердечників.

receptkulinar.ru