Чим корисні мюслі

Дієтологи радять всім людям, які страждають від ожирінням або ж просто хочуть позбавитися кількох кілограмів, обов`язково включати до свого раціону мюслі.

У мюслях міститься велика кількість корисних речовин, а, крім того, що теж важливо, мюслі допоможуть стримати апетит.

Річ у тому, що в мюслях містяться харчові волокна, які поволі перетравлюються, тому відчуття голоду може не виникати протягом декількох годин. Ці ж харчові волокна, крім того, стимулюють перистальтику кишечнику і здатні допомагати організму виводити чужорідні сполуки, у тому числі і ті, які небезпечні для здоров`я. До таких сполук належать свинець, радіонукліди, кадмій, а також холестерин.

Мюслі дуже багаті на клітковину, тому вони корисні і для людей, які страждають від запорів. Але не слід забувати про те, що шоколадні мюслі протипоказані тим, хто страждає від діабету і ожиріння.

Велику енергетичну цінність мають мюслі з додаванням горіхів, меду, варення. А для тих, хто прагне схуднути, просто незамінні мюслі з додаванням родзинок, сухофруктів. Але, слід зазначити, що для дієт краще все ж таки використовувати мюслі без добавок, що складаються з різних видів зернових.

Велику харчову цінність мають мюслі заправлені молоком, йогуртом або іншими кисломолочними продуктами. Якщо ви все ж таки не можете відмовитися від них, то слід вибирати молоко з мінімальним відсотком жирності.

У ідеалі мюслі потрібно заправляти фруктовими соками. Вони доповнять ваш сніданок вітаміном С, якого практично немає в самих мюслях.

Протипоказань до вживання мюслів немає. Їх дозволено їсти всім, незалежно від статі і віку. Рекомендованою порцією мюслів вважається шість-сім столових ложок, тобто сто-сто двадцять п`ять грамів.