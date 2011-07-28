Кому не можна їсти огірків та кабачків

Слід зазначити, що овочі і фрукти, які використовуються для приготування салатів, містять багато біологічно активних компонентів. Ці компоненти мають стимулюючу дію на організм. Для здорової людини - це здорово! Але існує ряд хвороб або просто станів людини (наприклад, вагітність), коли від їх споживання краще відмовитися. Давайте уточнимо, коли деякі овочі та фрукти можуть стати некорисними для Вас.

Свіжі огірки не рекомендуються при загостренні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, гострих і хронічних гастритах, ентероколітах, при початковій стадії захворювання на кір.

Солоні та мариновані огірки не слід вживати при шлунково-кишкових захворюваннях, атеросклерозі, пороках серця, гіпертонії, захворюваннях нирок (гострих і хронічних нефритах, пієлонефриті), печінки (гепатиті, холециститі, дискінезії жовчних проток), підшлункової залози і в період вагітності.

Сирі кабачки не рекомендуються при гастриті з підвищеною кислотністю, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.

Прямим протипоказанням до вживання свіжої капусти є підвищена кислотність шлункового соку, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, панкреатит, гастроентероколіт, шлунково-кишкові кровотечі.

Квашена капуста не рекомендується людям з підвищеною кислотністю шлунка, при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, захворюваннях печінки та підшлункової залози, хворим на гіпертонію, тим, хто має проблеми з нирками. Для таких людей квашену капусту заготовляють з меншим вмістом солі (до 10 г на 1 кг капусти) або промивають перед вживанням.

Капустяний розсіл має ті ж протипоказання, що і квашена капуста.

Обмежувати вживання картоплі необхідно при коліті, цукровому діабеті та ожирінні III ступеня (при надлишку ваги понад 60%).

Не рекомендується вживання свіжої цибулі при захворюваннях печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, ряді серцево-судинних хвороб.

Морква протипоказана при запаленні тонкого кишечника, загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при гастриті з підвищеною кислотністю, колітах, ентеритах, проносі, фосфатурії. Необхідно дотримуватися обережності при вживанні моркви людям, що страждають на цукровий діабет.

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