Як не привезти з курорту небезпечні хвороби

Страшні екзотичні хвороби почали відзначати медики у російських туристів, що повертаються з курортів.

"У Південно-східній Азії, навіть в Таїланді, навіть в таких пристойних місцях, як Паттайя і Пхукет, є небезпека проникнення личинок не з води, а з грунту через непошкоджену шкіру, – сказав завідувач кафедри паразитології, паразитарних і тропічних хвороб Першого московського медичного університету імені І.М.Сєченова Валерій Завойкін. – Личинка людських паразитів спочатку проникає через шкіру, потім мігрує, потрапляє в кишечник і там стає дорослим черв`яком".

Доктор медичних наук відзначив: щоб привезти додому мігруючих личинок з Таїланду або Шрі-Ланки, досить просто пройтися босоніж по пляжу.

Не менші небезпеки представляють на відпочинку укуси комах. Серед хвороб, які переносяться ними, малярія, відзначають медики.

Лікарі дають декілька порад, які допоможуть мінімізувати ризики захворювань. Серед них – звичайні правила гігієни: мити руки з милом, а також – пити тільки бутильовану воду, не їсти з лотків на вулиці. Також категорично не можна купатися в прісних водоймищах, вони можуть кишіти личинками шистосом, паразитів, які проникають в організм через шкіру. Небезпечно також міряти в таких країнах, як Таїланд, білизну на голе тіло. Описані випадки, коли на одяг, який, наприклад, сушиться на вулиці, комахи відкладають личинки. Людина надягає білизну, і личинки проникають в організм.

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