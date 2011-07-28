У США через спеку загинули не менш як 64 особи

Не менш як 64 особи загинули через рекордну спеку, яка вже не перший тиждень панує на всій центральній частині США і східному узбережжі країни.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Національну службу погоди.

Летальні випадки були зафіксовані у 15 штатах, в основному в центральному регіоні країни: в Оклахомі, Канзасі, Міссурі і Іллінойсі, передає ІТАР-ТАРС.

Крім того, жителі деяких районів мають перебої з електропостачанням, оскільки енергомережі не витримують підвищеного навантаження через масове використання кондиціонерів.

Погодна ситуація, що склалася, серйозно непокоїть американських фермерів. Через безперервну спеку у штаті Айова загинули вже 4 тисячі голів худоби.

В останні кілька днів стовпчики термометрів на східному узбережжі трохи опустилися, проте температура в центральних районах країни найближчим часом, як і раніше, утримуватиметься в межах 40 градусів.

"Антициклон, що приніс із собою спеку, залишатиметься над центральними регіонами США до п`ятниці, потім температура ненадовго спаде. Проте вже наступного тижня тут знову встановиться спекотна погода", - повідомили метеорологи.

Влада закликає жителів дотримуватися обережності в умовах екстремально спекотної погоди: не виходити на вулицю без особливої необхідності, пити більше рідини і утримуватися від будь-яких спортивних вправ.

У великих містах відкриті спеціальні центри з кондиціонерами, де жителі можуть сховатися від нестерпної спеки, відзначає NEWSru.