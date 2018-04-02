Без яких продуктів краще обійтися, коли на вулиці пекло

Синоптики нам обіцяють ще не один тиждень духоти і спеки. Спека скорочує термін придатності майже всіх харчових продуктів. Але є і лідери прокисання, від яких у спекотні днинки краще триматися подалі. Ось вони:

1. Молоко і його похідні

Уважно розглядайте упаковку! Не забувайте, що на етикетці сирка, сметани і кефіру повинні бути вказані година, день, місяць і рік вироблення. При температурі ±2-4 градуса молочна продукція зберігається від 48 годин до п`яти діб.

До речі, все це відноситься і до морозива, яким так хочеться поласувати в спеку. Якщо відмітили, що стаканчик підтанув - проходьте повз, не ризикуйте. Це означає, що умови зберігання на якомусь етапі дотримані не були, і солодощі розморожувалися, а потім були заморожені знову. До речі, таке морозиво має водянистий смак, в ньому зустрічаються грудочки льоду.

2. Риба

Особливо небезпечна свіжа і слабкосолена. У групі ризику зараз всі суші-бари. Отже, краще не спокушати долю, а увечері спекотного дня поласувати чимось більш традиційним. Як мінімум, що пройшло термічну обробку.

3. Варені ковбаси і паштети

Мають короткий термін реалізації, навіть при 8 градусах зберігаються не довше 2-5 діб. Особливо це стосується делікатесних варених ковбас. Всі вони, як правило, зроблені за кордоном, а значить вже належалися в дорозі. А тут ще спека. Якщо вже ніяк без ковбаси, то краще узяти копчену.

4. «Магазинні» салати

Про салати, які з деяких пір узялися готувати самі магазини, окрема пісня. Якщо овочі, що протухли, щедро залити майонезом, вони не пахнуть. Це не означає, що всі готові салати зроблені з побитих і зіпсованих нереалізованих овочів, але версія така існує. Загалом, як мінімум в спекотні дні утримайтеся від такої небезпечної покупки.

5. Випічка

Пиріжки, біляші, ватрушки. Все це небезпечно не тільки начинками: сиром, фаршем, але і самим тестом, в основі якого - яйця. У спеку у багато разів зростає ризик заразитися сальмонельозом.

ВАЖЛИВО

По можливості не купуйте продукти в невеликих магазинах. У спеку холодильники, що охолоджують воду і морозиво, нагрівають крихітне приміщення рундуків і магазинчиків більше колишнього. Продукти, що стоять поряд на полицях, псуються швидше звичайного. У «мирний» час вафлі, шоколадні пасти, кетчуп або майонез можуть не потребувати додаткового охолоджування, але не в 30-градусну спеку. Виходить, що майонез, термін придатності якого при температурі до 15-18 градусів 45 днів, париться під парами працюючої на всю потужність техніки. Природно в таких умовах його термін придатності скорочується. Тут ніякі консерванти не врятують.

Скільки «проживе» ковбаска

Терміни зберігання продуктів при температурі ±2-4 градуса:

- Молоко і молочні продукти - 48 годин - 5 діб

- Ковбаса – від 24 годин до декількох діб, конкретний термін указується в якісному посвідченні

- Напівфабрикати м`ясні – 36 - 48 годин (шашлик – 24 години)

- Напівфабрикати з м`яса птиці: фарш – 12 годин, шашлик - 24 години, ціла курка, крила і т.п. - 48 годин

- Фарш м`ясний: фабричний - 24 години, зроблений при магазині - 12 годин

- Готові страви з м`яса – 24 години

- Заливні, сальтисони, холодці, – 12 годин

- Яйця варені – 36 годин

- Салати. З варених овочів: 12 – 18 годин. Якщо в салат доданий бензоат натрію (консервант), - до 7 діб

- Квас хлібний промисловий (у бочках) – 48 годин

- Торти і тістечка: без крему – 72 години, з кремом - 18 годин.

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