В автобусі перевозили 140 тисяч пігулок психотропів

Прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з працівниками митниці виявили в автобусі, що прямував з Тирасполя в Москву, 140 тисяч пігулок психотропної дії «метадінон».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, власником пігулок виявився 43-річний громадянин Молдови. Чоловік в’їжджав в Україну через пункт пропуску “Болган” рейсовим автобусом «Мерседес», який прямував з Тирасполя в Москву. Під час проходження прикордонно-митного контролю у результаті огляду в салоні автобуса в передньому та задньому люках було виявлено 156 коробок з пігулками. Наразі конфіскат вартістю понад 280 тисяч гривень вилучено та передано працівникам митниці.