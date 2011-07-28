Подушка з мідним дротом розгладжує зморшки обличчя

Ізраїльські учені винайшли подушку, яка може розгладжувати зморшки обличчя під час сну.

Секрет революційного виробу полягає в тому, що в тканину подушки вплетений якнайтонший мідний дріт. Про відкриття ізраїльських учених повідомляє лондонське видання, пише sunhome.ru.

Дослідження, проведені у винахідницькій лабораторії, показали, що після чотирьох тижнів користування подібною подушкою на обличчі людини відбувається розгладження зморшок.

Примітно, що на дотик вона нічим не відрізняється від традиційної подушки, в прес-релізі, правда не вказано, про яку саме подушку йдеться — пір`яну або синтепонову.

e-news.com.ua