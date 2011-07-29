Шотландське кошеня вижило після прання в машині

Кошеня, якого недавно поселила в себе жителька шотландського Абердіна, зуміло вижити після години прання в машині. Як передає Лента.ру, про це пише місцеве видання Aberdeen Evening Express.

В результаті події двомісячна кішка на кличку Принцеса не одержала серйозних травм і повністю відновилася всього за два дні.

Як розповіла The Daily Mail господиня Принцеси С’юзан ГОРДОН, кішка встрибнула в пральну машину, коли бродила по будинку і вивчала житло. Опинившись у машині, тварина влаштувалася в одязі і господиня не помітила свою вихованку.

С.ГОРДОН закрила дверці машини, засипала порошок і запустила пристрій у роботу. Коли прання закінчилося і жінка відкрила машину, щоб розвісити речі, вона побачила мокру перелякану Принцесу, що заплуталася в джинсах. Шотландка відразу ж узяла кошеня на руки і вирушила з ним у ветеринарну клініку.

Фахівці, що оглянули Принцесу, не помітили в кішки небезпечних травм. У тварини йшла кров носом, а також запалилися очі від прального порошку. Принцесі дали знеболюючий, сечогінний засіб і мазь для очей.

Ветеринари, що надали допомогу Принцесі, назвали її надзвичайно везучою і пожартували про те, що прання відняло одне з дев`яти життів кішки.

На даний момент Принцеса почувається добре.

Такий випадок близько року тому стався в Австралії. Там кошеня на кличку Кімба пережило півгодини прання в машині.