Як попередити карієс?

Ласощі, які так люблять діти, – шоколад, морозиво, льодяники. Кожна прогулянка з дитиною не обходиться без придбання даних солодощів. Але через надмірне їх вживання дитячі зуби псуються.

Стоматолог Бела С. Джейн дає батькам декілька порад щодо того, як можна запобігти появі різних проблем із зубами у дитини.

Стоматологи рекомендують дітям застосовувати наступне:

1.Фруктові соки.

2. Свіжі фрукти.

3. Яблука/моркву.

4. Жувальна гумка.

5. Рідина для полоскання рота.

6. Чищення зубів.

Фахівець також радить після кожного морозива або шоколадки давати малюкові з`їсти яблуко, моркву або обрадувати дитину жувальною м`ятною гумкою. Газовані напої можуть бути замінені фруктовими соками.

За допомогою рідини для полоскання рота може бути захищена зубна емаль від руйнування дією кислот, а чищення зубів є необхідним для того, щоб запобігти розвитку карієсу.

Якщо дотримуватися відомсім і простих правил, то можна зберегти здоров`я зубів у кожного малюка.

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