Бур'яни лікують шлунок

81-річна Катерина Осипенко з райцентру Тростянець на Вінниччині їсть бур`яни. Каже, вони лікують шлунок.

— Мокрець дуже смачний у салаті. Ще беру спориш, листочок любистку, чистотілу, кульбабу. Все замочую на 15 хвилин у воді, щоб гіркість вийшла. Даю трохи салату, капусти, кропу, петрушки. Можна ще покришити корінь селери, додати варене яйце, — каже Катерина Михайлівна, важко переступаючи поріжок між подвір`ям і городом. — Усе це заправляю олією і такий салат їм щодня.

Для розширення судин головного мозку періодично вранці натщесерце з`їдає ложку "кашки". Готує її з двох лимонів і чотирьох головок часнику, перемелених на м`ясорубці. Додає 200–300 г меду.

У хаті на підвіконні вирощує індійську цибулю.

— Про неї мало знають, та вона добре прогріває. Де протягнуло — то це найперше лікування. Беру кілька листочків, натираю. Кілька секунд — нічого, а потім — не те що гріє, вогнем пече. Якщо потерте місце свербить до години і довше або з`являється висипка — краще не користуватися.

Сильний свербіж знімають обліпиховою або іншою олією.

— Індійська цибуля — не до кінця вивчена рослина. Відомо лише, що у всіх її частинах є активні речовини, які подразнюють нервові закінчення і підсилюють кровотік. Але є отрута, тому їсти її не можна.

Катерина Осипенко пригощає трав`яним чаєм. Каже, дуже добре, коли в напої є заспокійливі меліса чи м`ята, барвінок для розрідження крові, ехінацея для зміцнення імунітету. Підсолоджує сиропом "50 трав". Робить його сама.

— Усе, що починає зеленіти, — чи то трава, чи кущ, чи дерево — складаю у трилітрову банку і пересипаю цукром. Сироп виходить м`який, від нього гарний апетит.

Їсть дуже мало.

— Мій сніданок — два перепелині яйця із шкаралупою і півложки квіткового пилку. На обід нарву бур`янів на салат, щось легке зварю. В годин п`ять доїм це і до сну більш нічого. Лягаю в 12 ночі.

gazeta.ua