Чому багаті люди впадають у глибоку депресію

Як з`ясували вчені, опитавши 89 037 осіб, у глибоку депресію хоча б раз у житті впадають 14,6% жителів десяти країн з високим рівнем доходів (Бельгія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Іспанія та США ) і 11,1% населення восьми бідних держав (Бразилія, Колумбія, Індія, Китай, Ліван, Мексика, Південна Африка і України).

Незалежно від національності та добробуту, жінок ця недуга вражає в два рази частіше чоловіків.

У всіх досліджених країнах депресія була пов`язана з соціальними факторами, такими як вік, сімейний стан і дохід, хоча іноді мали місце і деякі особливості. Так, у респондентів з держав з низьким і середнім рівнем доходів перший депресивний епізод відбувався в середньому в 24 роки, а в багатих країнах - на два роки пізніше, в 25,7.

На думку дослідників, депресія вражає частіше мешканців розвинених країн, оскільки там дуже велика різниця в доходах. Крім того, депресія може бути елементом так званої хвороби достатку, але цей феномен вченими поки до кінця не зрозумілий.

У Франції, Німеччині, Новій Зеландії та США найбідніші респонденти мали в два рази вищий ризик виникнення депресії у порівнянні з багатіями, а в країнах з низьким і середнім рівнем доходів як і зв`язку не спостерігалося.

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