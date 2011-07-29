У турецькій Аланії - масове отруєння туристів

У турецькому готелі в Аланії отруїлися понад 200 відпочиваючих, в тому числі 112 росіян. Такі дані представило Федеральне агентство по туризму РФ.

У повідомленні наголошується, що, за останніми даними, наданими Генеральним консульством Росії в м. Анталія, протягом 26 і 27 липня ц.р. за медичною допомогою в медустанови міста зі скаргами на нудоту, блювоту, температуру і розлад шлунка звернулися понад 200 відпочиваючих готелю "Гюнеш Гарден" в Аланії, у тому числі 112 російських туристів.

"Інцидент стався в готелі Club Günes Garden (Аланія). У готель екстрено прибули представники міністерства охорони здоров`я і міністерства сільського господарства Туреччини, які взяли проби продуктів харчування і води. Про вогнище інфекції та його характер можна буде судити за результатами експертизи", - наголошується в прес-релізі.

Це вже не перший цього року випадок масового отруєння російських громадян на турецьких курортах. Найгучніший стався в ніч на 27 травня, коли група росіян отруїлися неякісним алкоголем з високим вмістом метанолу під час прогулянки на яхті, організованої для турагентів і туристів в Бодрумі.

naviny.by