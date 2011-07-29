Чим небезпечна хлорована вода

Перед тим, як потрапити в кран, воду доводиться хлорувати. Але дослідники повідомляють про те, що хлор, при постійному попаданні в людський організм, викликає такі хвороби, як рак сечового міхура, атеросклероз, захворювання травних органів, ободової і прямої кишки, а також анемії.

В цей же час поки що не вдається повністю відмовитися від етапу хлорування. Свідоцтвом цьому є сумний досвід Перу: коли там ухвалили рішення про відмову від хлорування, для зниження ризиків ракових захворювань, у водопроводі з`явилася безліч шкідливих мікроорганізмів (ентеровіруси, кишкові палички, штами гепатиту), а також паразити (глисти, кліщі і ін.). А це потягнуло за собою епідемію холери в країні.

newsland.ru