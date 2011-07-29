ФРН - на останньому місці за народжуваністю в Євросоюзі

Німеччина третій рік поспіль посіла останнє місце за рівнем народжуваності в Євросоюзі, повідомляє Welt з посиланням на дані доповіді, опублікованої статистичною службою ЄС (Eurostat). У 2010 році на 1000 жителів ФРН припадало 8,3 новонароджених.

Німеччина перебуває нижче за середньостатистичний показник по ЄС, який становить 10,7 новонароджених на 1000 жителів, передає Лента.ру. При цьому зазначається, що народжуваність у ФРН дещо зросла і вийшла на рівень 2008 року. Найнижчий рівень народжуваності було зафіксовано у ФРН у 2009 році: лише 7,9 новонароджених на 1000 чоловік.

Найвища народжуваність за 2010 рік спостерігалася в Ірландії (16,5 новонароджених на 1000 чоловік), Великій Британії (13 новонароджених на тисячу) і у Франції (12,8).

Всього до початку 2011 року в ЄС, за даними Eurostat, проживало 502,5 мільйона чоловік: на 1,4 мільйона більше, ніж роком раніше.

Зростання населення спостерігається за рахунок припливу мігрантів. При цьому у восьми країнах - членах ЄС, зокрема й у Німеччині, населення продовжує скорочуватися. Станом на 1 січня цього року у ФРН, за даними Eurostat, налічувалося 81 мільйон 752 тисячі чоловік.

За прогнозами Eurostat, до 2060 року населення Німеччини може скоротитися на 16 мільйонів - до 66 мільйонів чоловік. В результаті, ФРН втратить свій статус найчисленнішої країни ЄС і поступиться лідерством Великій Британії (де на цей час налічуватиметься 79 мільйонів жителів) і Франції (74 мільйони).