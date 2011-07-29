Найефективніші обгортання від целюліту

Всі обгортання по механізму дії діляться на холодні і гарячі. При гарячих через розкриті пори з нас «вилітають» шлаки і токсини. Вони просто незамінні в зонах з целюлітом з щільним жировим шаром (сідниці, стегна, можливо, живіт).

При холодному обгортанні капіляри і судини звужуються, а кров і лімфа несуть токсини і шлаки у внутрішні очисні органи. Його рекомендують при набряках, втомі, тяжкості в ногах.

Проте існують і ПРОТИПОКАЗАННЯ. Будь-які обгортання заборонені при гінекологічних, серцево-судинних і шкірних захворюваннях, гіпертонії. Гаряче обгортання не рекомендується при варbкозному розширенні вен, зате для нього відмінно підходить холодне.

Перед процедурою тіло очищається скрабом. При щільній, важкій формі целюліту це збільшує циркуляцію крові в тканинах, стимулює видалення води і жиру. Шкіра при цьому глибоко очищається, щоб активні речовини діяли максимально швидко і глибоко. Також обгортання може передувати розігріваючому масажу.

Потім на вас наносять необхідний склад (він залежить від вибраного типу обгортання) і далі закривають спеціальною захисною плівкою. І ви лежите 30-40 хв. Потім все змивають, а вам пропонують або контрастний душ, або спеціальну ванну. Гарячі обгортання роблять на все тіло. Холодні найчастіше на ділянки (наприклад, руки, живіт або ноги). Останнім часом поширені і комбіновані види обгортань.

1. Найпопулярніший вид обгортання - на основі морських водоростей. Вони зменшують горбики, роблять шкіру пружною і еластичною, насичують організм всілякими вітамінами і мінеральними речовинами. Плюс морепродукти в цілому на зміцнюють органызм, підвищують імунітет, дарують прилив сил і поліпшення настрою.

2. Обгортання на основі лікувальних грязей ми знаємо вже багато років. За часів безкоштовних путівок в санаторії ця процедура була для всіх обов`язковою, і ми її активно не любили – ну, не кожному до вподоби вилите на нього відро гарячої чорної рідоти. Але пройшов час, змінився свыт, здоров`я стало однією з головних цінностей, і ми тепер готові платити за грязьове обгортання пристойні гроші.

Лікувальні грязі містять величезну кількість солей і мінералів, що дозволяє не тільки боротися з целюлітом, але і благотворно впливати на кровообіг, нервову систему, обмін речовин, змыцнювати і робити еластичними сполучні тканини, розгладжувати шкіру. Іноді грязь при обгортаннях для більшого ефекту змішують з водоростями, каоліновою глиною, натуральними аромаолыями лимона і материнки, екстрактом кінського каштана або польового хвоща.

3. Хіт цього сезону - шоколадне обгортання. Шоколадне обгортання має сильний антистресовий ефект, омолоджує шкіру і очищає її від пігментних плям і вугрів. Ну і, звичайно ж, крім усього іншого, шоколадне обгортання надзвичайне приємне.

Позбавитися 3 см на талії можна при теплому вологому обгортанні. У таз накрапайте по 10 крапель аромаолій розмарину, герані і лаванди, влийте ковпачок будь-якої олії для ванни або 3 столових ложки молока. Додайте небагато теплої води і в цьому розчині намочіть льняну хустку. Віджавши, прикладіть її на живіт, а зверху - шар компресного паперу. Туго обмотайтеся сухою теплою хусткою і тримайте «обгортку» 3 хвилини.

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