Чим корисний кабачок?

Кабачки (лат. Cucurbita pepo var. giromontina) мають активну сечогінну дію і сприяють виведенню з людського організму води і куховарської солі – нормалізують водно-сольовий обмін і очищають кров. Завдяки високому вмісту пектинових речовин кабачки швидко засвоюються і виводять з організму солі натрію, а також надлишки холестерину.

Страви з кабачків корисні хворим гепатитом, холециститом, жовчнокам`яною хворобою, хронічним колітом, гіпертонією, атеросклерозом, хронічним нефритом і пієлонефритами. Кабачкова ікра показана при сечокам`яній хворобі з випаданням оксалатів і уратів, подагрі і інших порушеннях обміну. Калорійність кабачка наближена до нуля. Це означає, що їсти цей овоч можна в необмежених кількостях протягом всього сезону.

Як стверджує медицина Тибету, плоди кабачків володіють загальнозміцнюючими властивостями через великий вміст каротину і вітаміну С. Кабачки підсилюють перистальтику кишечника, так що при регулярному вживанні зайва вага не загрожує. У день можна з`їдати до 1,5 кілограма цього корисного продукту.

Кабачки містять лише 0,6% білка, 5,7% вуглеводів, дуже мало клітковини і органічних кислот, вітамінів. Вони багаті мінеральними речовинами.

genon.ru