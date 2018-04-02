SOS-програма після пляжу

Після частих сонячних ванн твоя шкіра втратила багато вологи і огрубла, а волосся стало сухим? Не турбуйся! Рецепти на основі натуральних продуктів швидко відновлять твою красу. Літні проблеми Спека, пекуче сонце, вітер, що все висушує, солона морська вода – все це не кращим чином позначається на стані нашого волосся і шкіри. Саме у довгожданий сезон відпусток, поки ми відпочиваємо від роботи, нашій шкірі доводиться несолодко. Під впливом агресивних чинників порушується баланс жиру і вологи, необхідний для здорового вигляду шкірних покривів. В результаті шкіра стає сухою, починає лущитися, виглядає такою, що огрубнула, більш того, може виникнути відчуття стягнутості і невелике свербіння.

Реанімація волосся Після відпустки, проведеної на морському березі, волосся, як правило, втрачає минулу привабливість. Воно вигоряє, стає тьмяним і ламким. Щоб повернути пересушеному волоссю життєву силу і блиск, спробуй зробити масляні укутування. Відмінно зарекомендував себе засіб на основі оливкової олії: змішай 2-3 ст. л. олії з двома жовтками, додай декілька крапель лимонного соку. Нанеси маску на волосся і залиш на півгодини, потім обполосни теплим відваром ромашки.

Поки ти повністю не повернула своїм локонам здоров`я, утримайся від фарбування, хімічної завивки і інших процедур, які травмують волосся.

Боротьба з пігментацією

Дуже завзято ставишся до перебування на сонці і при цьому нехтуєш сонцезахисними засобами? Будь готова до того, що до кінця літа на шкірі (на обличчі, шиї і у ділянці зони декольте) може збільшитися кількість веснянок і інших пігментних плям. Щоб зробити їх менш помітними, скористайся освітлюючими масками на основі огірка, листя петрушки, брусниці або цілющої трави толокнянки. Ось рецепт вибілюючого лосьйону: наріж зелень петрушки, залий склянкою кип`ятку і за годину проціди через марлю. Протирай засобом обличчя двічі в день.

Зволоження перш за все!

Надмірна інсоляція чревата руйнуванням волокон колагену і еластину, до того ж порушуються процеси регенерації шкірних покривів. Щоб не допустити появи зморшок, постарайся регулярно заповнювати брак вологи. Активно використовуй креми із зволожуючими компонентами: алое віра, витяжками лікарських рослин або морських водоростей. Не забувай зволожувати організм зсередини: 2 літри води в день допоможуть запобігти зневодненню шкіри.

Проблемна шкіра

Сонячні промені добре впливають на шкіру з вугровим висипом, проте якщо дія була дуже активною, це може викликати активізацію роботи сальних залоз. Як наслідок, на обличчі з`являються ще помітніші висипання. Щоб вирішити проблему, необхідно ховати проблемні місця від сонця, регулярно проводити щадне очищення шкіри. Боротися з вугровим висипом допомагають примочки з відваром ромашки, протирання кубиками льоду.

edinstvennaya.ua