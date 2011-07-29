Оптимізм допомагає уникати інсульту

Американські учені прийшли до висновку, що оптимізм захищає від інсульту.

Як передає Медпортал.ру з посиланням на The Daily Telegraph, дослідження провела група фахівців Університету Мічігану під керівництвом Еріка Кіма. Звіт про їх роботу опублікований в журналі Stroke.

Група Кіма вивчила дані більш як шести тисяч американців старше 50 років. Ні у одного з учасників до початку дослідження не було інсультів. Учені спостерігали за станом добровольців протягом двох років. Оптимізм учасників оцінювався за допомогою спеціальних опитувальників за шкалою від 3 до 18 балів.

За наслідками дослідження, за вказаний період було зафіксовано 88 інсультів. Кім і його колеги з`ясували, що з підвищенням оптимізму на один бал ризик розвитку патологічного стану у добровольців зменшувався на десять відсотків.

Результати роботи фахівців з Мічігану підтверджують висновки ще однієї групи американських учених. Вони з`ясували, що жінки, що переживають почуття безвихідності, більш схильні до інсульту, ніж їх однолітки, схильні до оптимізму.

focus.ua