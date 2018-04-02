Як визначити свій тип старіння

Після 30 років ми маємо обличчя, на яке заслуговуємо. Але мати привабливе обличчя можна: треба лише визначити свій тип старіння і почати роботу на запобігання.

Кожен старіє по-своєму. У одних вже в тридцять обличчя у зморшках, а від очей розбігаються зрадницькі проміннячка. У інших в п`ятдесят шкіра залишається натягнутою і гладкою. Зате "пергаментне" обличчя нерідко радує око ясними, чіткими контурами, а володарі гладкої шкіри мають подвійний підбірок і мішки під очима.Сценарій в`янення зумовлений генетикою, як колір очей і довжина ніг. Але це не означає, що треба сидіти склавши руки. Якщо знати ворога в обличчя, то і природу можна перехитрити.

Тип №1. Стомлене життям

Назва "Втомлене обличчя" говорить саме за себе: шкіра одутлувата, рихла, з віком набуває землистого відтінку. Головна причина проблем - порушення мікроциркуляції.Що робити? Пробувати всі типи лімфодренажу. Засіб номер один - класичний ручний масаж. Багато експертів вважають, що краще поки нічого не придумано. Досвідчені руки масажиста поліпшать рух крові і лімфи в тканинах, причому так м`яко, що ви майже нічого не відчуєте. На другому місці - апаратні методики. Електричний лімфодренаж (мікроструми, міоліфтинг) нагадує міостимуляцію: на шкіру прикріплюють датчики, які злегка "струшують" обличчя. Струми впливають на тканину на клітинному рівні, допомагають відтоку рідини і підсилюють кровообіг. А м`яка тонізуюча дія на мімічні м`язи підсилює синтез колагену і еластину, що відповідають за пружність шкіри.Ультразвукові процедури прекрасно активізують клітинний обмін, підсилюють регенерацію і виводять шкідливі продукти обміну. А оскільки ультразвук здатний ще і "відкривати" клітини, допомагаючи проникненню в них корисних речовин, його краще поєднувати з ультрафонофорезом або спеціальними масками.Вакуумний лімфодренаж діє за принципом баночного масажу: на поверхні шкіри створюється сильний перепад тиску, примушуючи працювати глибші шари. Проте з обличчям потрібно бути дуже обережним: вакуумні насадки відтягують шкіру, засмоктуючи її усередину, і на шкірі з її крихкими судинами і зниженою еластичністю можуть залишитися помітні сліди.В порівнянні з ручним масажем фізіотерапевтичні процедури мають більше протипоказань. Їх не можна проводити вагітним, людям з металевими імплантами (наприклад, кардіостимулятором), збудливою нервовою системою.

Тип №2. Павутина на обличчі

Так старіють люди з дуже ніжною сухою шкірою. Від природи у неї дуже тонка захисна оболонка - гідроліпідна мантія. З віком вона ще більше стоншується, шкіра стрімко втрачає вологу; в результаті обличчя втрачає фарфорове сяйво і покривається мережею зморшок.Що робити? В першу чергу таку шкіру необхідно захищати. Причому не варто нехтувати найпростішими засобами. Симпатичний шарф або широкополий капелюх врятують від сонця і вітру; домашні квіти, акваріум або зволожувач повітря захистять від зневоднення. Вашому обличчю просто необхідні тепличні умови!Що раніше ви почнете користуватися кремами, то краще. Для дівчат-підлітків підійде звичайний жирний крем хорошої якості: він захистить внутрішні шари шкіри, утримає вологу. Справжня паличка-виручалочка для цього типу шкіри - гіалуронова кислота. Вона чудово утримує вологу і входить в багато кремів, але працює лише на поверхні, оскільки її молекули не здатні подолати бар`єр епідермісу. Тому фахівці радять використовувати гіалуронову кислоту в ін`єкціях - у складі мезотерапевтичних коктейлів і гелів. Вже через декілька процедур шкіра знов стане гладкою і пружною.Якщо ви як вогню боїтеся уколів, можна спробувати хитрі зволожуючі маски. На одержану з плаценти плівку напилюється гіалуронова кислота і інші корисні компоненти, спеціально оброблені на молекулярному рівні, і під тиском плівки проникають в найглибші шари шкіри.Дуже корисний і электрофорез. Він дивовижно відновлює вологість, оскільки потрібні речовини буквально забиваються в шкіру за допомогою електричного струму.Боротися із зморшками теоретично допомагають всі види хімічного пілінгу. Проте у випадку з сухою тонкою шкірою потрібно бути особливо обережним. Поверхневий пілінг точно не завдасть шкоди, а серединний і глибокий при передозуванні спричинить серйозні неприємності: нова шкіра наросте нерівномірно, стане плямистою, виступлять близько розташовані до поверхні судини.Якщо справа зайшла зовсім далеко, і обличчя нагадує печене яблуко, не обійтися без дермабразії – шліфовки шкіри за допомогою спеціальної надсадки або лазера. Ця процедура дуже ефективна, але і складна, так що вибирайте тільки перевіреного фахівця.

Тип №3. Втрата форми

Характерна ознака "деформованого обличчя" - сильне обвисання. Щоки опускаються, віка обпадають, розпливається овал обличчя, воно набуває смутного виразу. Зазвичай так старіють важкі повні особи з жирною і пористою шкірою.Що робити? При цьому типові старіння теж потрібний масаж. Він повертає м`язам обличчя тонус, шкіра підбирається і підтягається.Показані всі види ліфтингу – міостимуляція, ультразвукова дія, вакуумний масаж. Ще один потужний засіб – моделюючі маски. Вони прекрасно допомагають повернути на місце шкіру, що поповзла вниз.Найвідоміша і доступніша – парафінова маска. Косметолог спочатку руками надасть форму особі, а потім "закріпить" його розігрітим до 55°С парафіном. При охолодженні він стискається, створюючи ефект преса: поліпшується кровообіг, йде рідина, зникає одутлість. Курс з десяти парафінових масок до певного ступеня дозволяє відновити овал.Саме з таким типом особи в певному віці варто задуматися про пластичну операцію. З нависанням шкіри верхніх повік і жировими грижами можна справитися тільки за допомогою блефаропластики.

Тип №4. Все відразу

При комбінованому типі на обличчі можна побачити всі симптоми старіння: набрякни, зморшки, до куточків рота сповзають сумні складки.Що робити? Крім всіх вищеназваних процедур, корисними можуть стати ін`єкції ботулотоксину. Вони розслаблять мускулатуру і зафіксують м`язи, в результаті зморшки дещо розгладяться.Є можливість знов зробити обличчя округлим і заповнити зморшки за допомогою штучних наповнювачів. Насамперед, до них належать колаген і форми гіалуронової кислоти, що поволі розсмоктуються. Введений під шкіру гель рестілайн зберігається біля півроку. З часом він повністю розсмоктується.Нарешті, з`явилися комбіновані препарати, коли на гранулу якого-небудь полімеру нанесена та ж гіалуронова кислота. Такі засоби не тільки заповнюють об`єм шкіри, але і покращують стан тканин. З часом вони не видаляються з організму, а ферментуються.

"Здоровье"