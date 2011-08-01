Вісім небезпечних для фігури страв

Дослідники з Америки назвали вісім страв, доступних в популярних закладах громадського харчування, які можуть стати причиною появи зайвої ваги.

Перше місце в цьому списку зайняло арахісове масло і шоколадне молоко, енергетична цінність яких складає близько 2000 калорій на 24 унції (680 г), що еквівалентне добовому об`єму енергії.

А за вмістом насичених жирів ці продукти є максимальною межею, яка допустима для людського організму протягом трьох днів. Такий поширений десерт як чизкейк містить близько 1540 калорій, а смажений плавлений сир – 1260 калорій. Стейк у поєднанні з картопляним пюре і шпинатом має енергетичну цінність 2570 калорій. Також в список найбільш калорійних продуктів харчування увійшли пропоновані в популярних американських ресторанах яловичі бургери і м`ясні фрикадельки, фаршировані феттуччіні.

В цілому, як розповіла дієтолог Джейн Херлі, один з провідних авторів дослідження, нею і її колегами була відмічена тенденція, що сучасні заклади громадського харчування не просто пропонують своїм відвідувачам нездорову їжу, але і ще більш погіршують її характеристики жирними і калорійними гарнірами і соусами.

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