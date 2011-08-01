Чим корисний мигдаль?

Мигдаль має багато корисних і лікувальних властивостей для організму і широко застосовується в народній медицині завдяки своєму цілющому складу: мигдаль містить велику кількість ненасичених жирів, в його склад входять незамінні жирні кислоти, цінні вітаміни (особливо групи В і Е) і мінерали (зокрема, калій, фосфор, мідь і залізо).

Мигдаль є провідним харчовим джерелом альфа-токоферолу (вітаміну Е), наймогутнішої форми вітаміну-антиоксиданту, що абсорбується.

Корисні властивості мигдаля впливають на ліпіди крові, особливо на вміст в крові могутнього антиоксиданту - вітаміну Е.

Мигдаль є альтернативою джерелам білка тваринного походження, а також містить корисні вітаміни і мінерали. Використовується в народній медицині при розладах травлення і порушенні функції нирок.

Солодкий мигдаль очищає внутрішні органи; зміцнює мозок, особливо якщо вживати його з наботом, зміцнює зір, пом`якшує організм, горло, корисний для грудей; разом з цукром корисний при астмі, плевриті і кровохарканні, при саднах і виразках в кишечнику і сечовому міхурі.

Один з різновидів мигдаля - гіркий мигдаль - містить велику кількість ефірних олій. Допустима денна норма гіркого мигдаля - два зернятка. Гіркий мигдаль є лікувальним засобом, а не їжею. Він знеболює.

Горіхи солодкого мигдаля, змішані з фруктовим цукром, застосовуються при недокрів`ї, кашлі, астмі, головному болі.

Мигдалеву олію крапати по 3—5 крапель в кожне вухо, потім заткнути вухо ваткою. Застосовується при шумі в голові, гострому болі або затвердінні сірки у вухах.

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