Кріп заспокоює нерви

Кріп застосовують при стенокардії і гіпертонічній хворобі, при безсонні і неврозах, для загального зміцнення організму, підвищення лактації і поліпшення апетиту.

Настій зелені кропу застосовують при судомах, метеоризмі, різних захворюваннях печінки і кишкових коліках. При цьому практична відсутність протипоказань дозволяє використовувати кріп і у зовсім маленьких, ще грудних дітей. Застосовують настій кропу і як ефективний відхаркувальний і послаблюючий засіб.

При початкових стадіях гіпертонії застосовують спеціально приготований настій із зелені кропу. Підійде як свіжа, так і висушена зелень. Для приготування такого засобу беруть столову ложку (без верху) подрібненої зелені і протягом однієї години настоюють в склянці з кип`ятком. Далі акуратно проціджують і приймають перед їжею - по півсклянки кілька разів на добу. Цей настій радять приймати і при головних болях, з тією лише різницею, що прийом розділяють на три рази.

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