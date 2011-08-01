Як попередити сонячний опік

Причиною виникнення сонячних опіків є надмірна дія на шкіру ультрафіолетових променів, особливо спектру UVВ. Інтенсивність їх міняється протягом доби і максимальна в денний час, особливо з 11 до 16 годин.

Інтенсивність UVA-випромінювання не дуже сильно міняється протягом дня, тобто промені можуть достатньо сильно ушкоджувати глибокі шари шкіри не тільки в денні, але і в уранішні і вечірні години. Особливо небезпечно, що UVA-промені не викликають у людини больових відчуттів, тоді як UVB-промені здатні приводити до сонячних опіків, які є природним сигналом тривоги для організму.

UVA-промені сонячного спектру підсилюють ушкоджувальну дію UVB-променів (еритема, рак шкіри).

Найкращий засіб проти сонячного опіку — це його профілактика. Важкий сонячний опік небезпечний і заподіює сильний біль, але його легко уникнути.

Краще всього обмежити знаходження на вулиці, особливо в районі між 10 ранку і 3 годинами дня.

Елементарний прийом: звертайте увагу на свою тінь: якщо вона менша за ваш ріст, знаходьтеся під накриттям. Якщо ви плануєте виходити на вулицю в указаний час, одягайте головний убір і закритий одяг. Сонцезахисні окуляри також можна використовувати для захисту очей від дії ультрафіолетових променів.

Рекомендується використовувати засоби для захисту шкіри приблизно за 30 - 60 хвилин до появи на сонці. Їх треба наносити на суху і чисту шкіру. Після контакту з водою необхідно знову нанести крем.

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