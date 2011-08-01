Як зупинити старіння пам'яті

12:20, 01 серпня 2011
Зарубіжні новини
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Вчені розгадали процес

Вчені розгадали процес старіння пам`яті, виявивши речовину, яка запобігає старінню мозку в мавп, пише Die Welt.

Постійний процес старіння людського мозку і його зменшення - виняткове явище в природі. Цей висновок учених був опублікований у науковому журналі PNAS. Об`єм мозку в мавп різного віку залишається незмінним, на відміну від людського мозку, який, старіючи, втрачає вагу, пише автор статті Даніель Бенгш.

Як стверджує нобелівський лауреат Пітер Медовар, люди, як і тварини, не призначені для довгих років життя. Еволюція закладена в юності: досягнення репродуктивного віку, опіка над дітьми, поки вони не будуть готові зробити нове потомство. Довгими роками життя людина зобов`язана перш за все прогресу в галузі медицини. Проте час невблаганно впливає на душу і тіло і в середньому віці з`являються проблеми, пов`язані з забудькуватістю. Цю проблему спробували вирішити американські вчені з Єльського університету в Нью-Хейвені, дослідивши старіння мозку і відкривши спосіб медикаментозного згортання цього процесу. Так, професору нейробіології Емі Арнстен вдалося вперше виміряти низьку активність нервових клітин у старих тварин, яка призводить до погіршення короткострокової пам`яті, говориться в статті.

У мозку старих мавп спостерігається надлишок молекули cAMP, яка порушує хімічний процес передачі сигналу і ускладнює доступ до збереженої в мозку інформації. Разом з групою вчених Арнстен шукає спосіб зупинити процес старіння пам`яті. Вони досліджували дію речовини гуанфацину, що блокує молекули cAMP, на старі клітини мозку мавп і отримали позитивний результат: клітини реактивувалися, і нейронний потік знову пожвавлювався. На людині цю речовину ще не було випробувано, однак біологи Єльського університету задалися цією метою, повідомляє видання.

www.inopressa.ru

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