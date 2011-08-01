Кава знижує ризик інсульту

Результати експерименту, в якому брали участь майже 35 тисяч шведських жінок протягом 10 років, говорять про те, що одна-дві чашки кави в день можуть понизити частоту виникнення інсультів із смертельним результатом майже на 25%. Дослідники виявили, що жінки у віці від 49 до 83 років, що споживали еквівалент двох чашок натуральної кави щодня, мали значно менший рівень ризику постраждати від інсульту.

Кава, споживана без вершків і підсолоджувачів, сприяє зменшенню пошкоджень, що наносяться організму системним запаленням, зниженню окислювального стресу і поліпшенню чутливості до інсуліну. Одна-дві чашки кави щодня допомагають значно понизити ризик виникнення інсульту у жінок. Дослідники протягом десятирічного періоду спостерігали за харчовим раціоном і способом життя жінок, що брали участь в досвіді.

Насправді, з`являється все більше доказів того, що помірне споживання кави може понизити рівень ризику розвитку деяких захворювань, таких як діабет, рак печінки і, можливо, інсульт. У минулому, більшість людей мали незаслужено негативну думку про каву. В значній мірі вона грунтувалася на надмірній концентрації кофеїну і високій калорійності добавок до цього напою.

ekonbez.ru