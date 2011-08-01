Чага активізує обмін речовин у мозку

Чага підвищує захисні сили організму, активізує обмін речовин в мозковій тканині і має протизапальні властивості. Відвар з внутрішньої частини гриба знижує рівень глюкози в сироватці крові, нормалізує пульс. Чага застосовується для лікування гастритів, виразки шлунку і навіть при деяких формах злоякісних пухлин. Екстракт з чаги використовується в лікуванні таких шкірних захворювань, як псоріаз, екзема.

Рецепт настою чаги при лікуванні гастриту.

Гриб замочують кип`яченою водою так, щоб його тіло було занурене у воду, і настоюють 4-5 годин, потім подрібнюють, а воду, в якій замочувався гриб, використовують для настою. Одну частину подрібненого гриба заливають 5 частинами (за об`ємом) води, що залишилася після замочування гриба, підігрітою до 50 °С. Настоюють протягом 48 годин, зливають, осад віджимають. До одержаної рідини додають воду до первинного об`єму. Приймають по склянці 4 рази на день перед їжею.

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