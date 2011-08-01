Фарш в супермаркетах містить багато жиру

За даними британських дослідників, велика частина м`яса і м`ясних продуктів, що реалізовуються в крупних супермаркетах, насправді мають вищий вміст жирів, ніж це вказано на упаковці.

В середньому рівень жирності може перевищувати заявлений на 25%. В рамках експерименту було досліджено в цілому більше 500 видів м`ясного фаршу різних виробників.

Така відмінність між реальною і вказаною на етикетці інформацією обумовлена тим, що м`ясні напівфабрикати містять також хрящі і сало, а енергетична цінність даних компонентів істотно розрізняється. З цієї причини виробники стикаються з трудністю визначення вмісту жиру в готовому продукті.

Крім того, деякі зразки фаршу, позначені як низькокалорійні, виявилися навіть важчими, ніж напівфабрикати, заявлені як стандартні, передає «Казах-Зерно».

Як відзначає Пол Беттісон, під керівництвом якого проводилася робота, краще всього купувати фарш в невеликих лавках м`ясників, проте, і в таких випадках є великий ризик, що в ньому виявляться домішки інших видів м`яса.

newsland.ru