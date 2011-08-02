5 небезпечних продуктів, які провокують набір ваги

У вересні лікарі-дієтологи приймають пацієнтів, що поправилися за літо.

Є декілька продуктів, які можуть нам зіпсувати стрункість фігури і при 30-градусній спеці.

Жирне м`ясо, приготоване на барбекю або в шашликах, - абсолютний лідер нашого рейтингу. Особливо це стосується свинячих реберець, свинячих стейков, жирної курятини, особливо курячих крил.

Є і декілька сортів риби, яка не поступиться свинині. Це жирна сьомга і форель, які так зручно смажити на грилі.

Копчена ковбаса, копчене м`ясо. Сири із заявленою жирністю від 40%.

Салати з майонезом. Ще один підступний літній «друг». Навіть якщо це варений буряк - майонез все одно наростить калорій. А вже якщо туди ж відправити картоплю, буженину або печінку тріски - все, можна привітати себе із зайвими грамами.

Морозиво. Найкалорійніший десерт - не сумнівайтеся. Навіть в морозиві, яке виробники позиціонують, як «фруктовий лід», калорій величезна кількість.

Солодкі газовані напої, пиво, бутильований холодний чай (з цукром) - найпідступніший ворог нашого шлунку і талії. У абсолютній більшості випадків люди все ж таки не помічають, яка величезна кількість калорій плаває в солодкій воді.

newsland.ru