Східна Африка - транзитна територія для героїну з Азії в Європу

Східна Африка перетворюється на транзитну територію для переправлення героїну з Азії до Європи.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на оприлюднену сьогодні у столиці Кенії Найробі доповідь Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Збільшення наркотрафіку у цій частині Африки відбувається, за даними авторів документу, "в умовах і через корупцію, зростаючу бідність, слабке втілення у життя законів, а також через тиск силовиків на традиційні канали переправлення наркотиків".

Управління ООН відзначає, що подібна тенденція "викликає глибоке занепокоєння, особливо у зв`язку з тим, що східноафриканські держави не мають достатніх механізмів для ефективної протидії транзиту наркотиків".

У доповіді повідомляється, що, як правило, героїн доставляється до країн Східної Африки з Афганістану через Пакистан для подальшої відправки до Європи та інших регіонів світу. Лише за перші три місяці цього року правоохоронним органам вдалося затримати у Кенії й Танзанії понад 200 кг героїну.