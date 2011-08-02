Чим загасити печію

Встановлено, що надмірне вживання кави, шоколаду, приправ призводить до того, що виробляється багато кислоти. Вона і дратує слизисту оболонку. Дістається і клапану, який не може «заборонити» зворотний перехід їжі з однієї системи в іншу.

Кислота, що потрапляє вгору з шлунку в стравохід, паче іноді так сильно, ніби це серцевий напад.

Всім страждаючим, хто хоче швидше позбавитися печії, фахівці рекомендують наступне.

• Не об`їдайтеся, не їжте на ніч і не лежіть пластом.

• Відмовтеся від жирних продуктів

• Не пийте молоко. Молоко стимулює секрецію кислоти в шлунку і ця кислота з шлунку піднімається в стравохід, викликаючи печію.

• Не вживати м`яту. Вона розслабляє нижний сфінкер (клапан) стравоходу – маленьку заслінку, у функцію якої входить утримання кислоти в шлунку, щоб вона не прорвалася в стравохід.

• Не зловживайте кофеїном і шоколадом.

• Відмовтеся від шипучих напоїв.

• Не вживайте цитрусові.

• Використовуйте кореневища імбиру, тирлич, запашні трави – фенхель тощо.

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