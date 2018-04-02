Кавуни - як уникнути атаки нітратів?

Нітрати стали практично обов`язковим компонентом сучасних овочів і фруктів. Раніше вважалося, що основна частина переобтяжених нітратами овочів і фруктів приходить з теплиць і парників, тобто найчастіше ці «отруйники» атакують нас навесні. Проте зараз це вже не так. Набиті пестицидами під зав’язку Вся річ у тому, що сучасний ринок (магазин, супермаркет), де робимо покупки, здебільшого пропонує імпортні продукти. Ізраїльська полуниця і морква, голландська капуста, іспанські огірки... Ці продукти збирають, потім транспортують, потім пропонують нам. І весь цей час вони повинні утримувати товарний вигляд. За рахунок чого це досягається, як не за рахунок нітратів?

Більш того, наддешеві і тому популярні китайські овочі і фрукти ще і набиті пестицидами - під зав’язку. Адже потрібно швидше виростити і відправити на прилавок продукцію. Дійшло до того, що на китайських фермах накачені хімікаліями кавуни стали мимоволі вибухати! Тому тепер цілорічно, а особливо зараз, коли ціни на "зелену продукцію" падають і споживання їх росте, потрібно чітко знати, де і як ми можемо зустріти отруту в таких корисних рослинах, як овочі і фрукти.

Раковий плід Американці, відомі всьому світу любов`ю до дослідження їжі, опублікували дані, які говорять: протягом останніх 70 років близько мільйона американців стали жертвами злоякісних новоутворень з однієї причини - черз канцерогенні пестицидні добрива, які накопичуються в їжі у вигляді нітратів. Підступність нітратів в тому, що симптоми отруєння у народу ніколи не асоціюються з цією отрутою.

Знизилася працездатність? Отже, втомився. Голова закрутилася, знепритомнів? Напевно, судини винні. Пронос і блювота почалися - видно, вчорашні котлети не про запас пішли. Про те, що ця отрута порушує дихання клітин і тканин, взагалі мало хто знає.

Наслідки ж цих порушень вельми небезпечні: у крові збільшується кількість молочної кислоти, холестерину, лейкоцитів і значно знижується вміст білків.

Навіть коли в організмі накопичується така кількість нітратів, що починається переродження клітин в ракові, над нітратною причиною ніхто голову не сушить. Вилікувати б людину, життя врятувати - і гаразд. І неосвічений, безтурботний народ, як і раніше не знає, як правильно поводитися з сільськогосподарською продукцією.

Місця найбільшого скупчення нітратів в овочах Кабачок, картопля - ближче до поверхні. Капуста - у верхньому листі і в качані. Морква - ближче до середини і на обох кінцях. Огірок - ближче до поверхні і біля плодоніжки. Патисон - верхня частина, біля плодоніжки. Петрушка, кріп, селера, шпинат - стебло і черешки листя. Буряк - у верхній і нижній частинах коренеплоду.

Більше ж всього хімічних отрут буває в апельсинах, салаті-латуку, яблуках, грушах, сої, квасолі, моркві, кукурудзі, винограді, столовому буряці, кавуні, турнепсі, дині, селері, чорній редьці, а також свинині і курячому м`ясі. З цими продуктами потрібно бути дуже обережними. Якщо вони викликають підозри вже своїм зовнішнім виглядом - краще не ризикувати і відмовитися від них. Вони здатні накопичувати шкідливі речовини у величезних кількостях.

Гімн кавуну - окремо На прилавках багатьох магазинів ще на початку червня можна було побачити нормальні, з вигляду стиглі смугасті кавуни і запашні золоті дині. Звідки? «Астраханські!» - запевняють продавці. А тим часом в Астрахані пробне знімання кавунів проходить тільки на початку серпня, вибіркове - у середині місяця, а масове - в кінці.

У результаті корінні смугасті «астраханці» повинні з`явитися тільки до вересня. Отже, тут можна і не сумніватися: перед нами комора нітратів. Думайте самі, вирішуйте самі - мати або не мати. Неприємностей своєму організму. Якщо кавун «перегодований» нітратами, він нам сам про це сигналізує, демонструючи наступні ознаки: інтенсивно червоний колір м`якоті з невеликим фіолетовим відтінком; волокна, які йдуть від серцевини до скориночки, не білі, як годиться, а з відтінками жовтого; у «неправильного» кавуна поверхня зрізу гладка, глянсова, а в «правильному» кавуні вона іскриться крупинками; розітріть шматочок кавунової м`якоті в склянці з водою. Якщо кавун хороший, вода просто помутніє. Якщо кавун «шкідливий», вода стане червоною або рожевою.

Зрозуміло, ВСІ овочі і фрукти потрібно ретельно мити, а підозрілі - витримувати годину у воді і знімати шкірку. Якщо є можливість протушкувати рослинні продукти - зробіть це. Вам доведеться самим ухвалювати рішення: зменшити частку вітамінів, або прибрати нітрати і пестициди.

Що робити? Спершу, купуючи овочі і фрукти - уважно огляньте їх. У огірків, картоплі, кабачків під шкіркою іноді зустрічаються плями жовтого або зеленкуватого кольору. Це означає, що в них дуже багато нітратів. Викидайте ці овочі без жалю. Потенційно небезпечними вважаються і ті овочі з фруктами, які без причин почали дуже швидко псуватися.

Не лінуйтеся перевіряти баштанні (кавуни і дині) - саме вони найчастіше є рекордсменами по нітратах і пестицидах.

Кефір contra нітрат Стежте за тим, щоб у вашому раціоні були продукти, які борються з отрутою. Це практично всі кисломолочні продукти: кефіри, кисле молоко, айрани, йогурти і т.п. Останні дослідження показали, що якщо в раціоні постійно є молоко і сир, то вміст нітратів в організмі знижується на 67-78%. Крім того, корисно вживати рослинну олію, випічку з борошна грубого помелу, зелений байховий чай з молоком.

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