Чим небезпечне захоплення соцмережами

Захоплення соціальними мережами здатне понизити рівень концентрації уваги і є ознакою "кризи ідентичності" - цим терміном в психології позначається втрата людиною або соціальною групою уявлення про своє місце в суспільстві і про свою самоцінність.

Так, наприклад, вважає відомий британський учений, професор Оксфордського університету баронеса Сьюзан Грінфілд. За словами професора, банальність інформації, якою обмінюються користувачі Twitter, може стати проблемою для комунікації, пише газета The Daily Mail.

"Навіщо комусь знати, що хтось інший їв на сніданок? - підкреслила професор Грінфілд.- Це нагадує мені маленьку дитину, що говорить: "Дивися, матуся, я роблю це, подивися на мене матуся, я роблю це..."

Криза ідентичності виявляється як суперечність, невідповідність існуючого соціального статусу людини або соціальної групи вимогам ситуації, що змінилася.

Серед ознак, найбільш характерних для цього стану, психологи називають:

- неадекватність самооцінки;

- втрату перспективи;

- зростання песимізму;

- зміна соціальної активності;

- поява безкомпромісних думок і соціально-агресивної поведінки;

- підвищений інтерес до метафізичних і ірраціональних проблем і ін.

hitech.newsru.com