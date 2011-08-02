Шкіряне взуття буває отруйним
13:11, 02 серпня 2011Зарубіжні новини
0
Свинець, миш`як і ртуть
Шведські учені вивчили матеріал 200 пар шкіряного взуття і виявили, що в деякій шкірі містяться шкідливі для організму речовини. Взуття тестували з різних країн - Білорусії, Малайзії, Китаю, різних європейських країн.
Фахівці виявили у взуттєвій шкірі тривалентний хром. Ця речовина майже нешкідлива для здоров`я людини, але при спалюванні перетвориться в шестивалентний канцероген, який вражає організм через шкіру і легені.
У декількох зразках були виявлені канцерогенні фарби, які є сильними алергенами. Крім того, у взутті були знайдені такі отруйні речовини, як свинець, миш`як і ртуть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter