Шкіряне взуття буває отруйним

Шведські учені вивчили матеріал 200 пар шкіряного взуття і виявили, що в деякій шкірі містяться шкідливі для організму речовини. Взуття тестували з різних країн - Білорусії, Малайзії, Китаю, різних європейських країн.

Фахівці виявили у взуттєвій шкірі тривалентний хром. Ця речовина майже нешкідлива для здоров`я людини, але при спалюванні перетвориться в шестивалентний канцероген, який вражає організм через шкіру і легені.

У декількох зразках були виявлені канцерогенні фарби, які є сильними алергенами. Крім того, у взутті були знайдені такі отруйні речовини, як свинець, миш`як і ртуть.

lady.pravda.ru