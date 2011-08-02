Британець став дідусем у 29 років (фото)

29-річний житель Великобританії Шем Девіз став наймолодшим дідусем в країні. Дочка молодого британця стала матір`ю в 14 років, сам він вперше став батьком у 15 років.

За словами Дейвіса, коли він спробував зайти в палату, щоб побачити свою онучку, медсестри попросили його пред`явити документи, оскільки прийняли його за неповнолітнього, пише vesti.kz з посиланням на The Daily Mail.

"Я такий радий, що в мене народилася онука і я задоволений, що моя дочка стала мамою", - сказав молодий дідусь.

Батькові новонародженої Джордану Вільямсу напередодні виповнилося 15 років, він вчиться на перукаря та радий народженню дитини. Після виписки з лікарні сім`я неповнолітніх переїде до бабусі Тії Девіз, яка буде допомагати їм виховувати дитину, поки вони не закінчать школу.

Тільки за 2009 рік у Британії понад 38 тис. неповнолітніх дівчат стали матерями. Більше 50% малолітніх породіль відмовляються від своєї дитини.

focus.ua