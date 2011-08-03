Найнебезпечніше місце в будинку

Центр з контролю над захворюваннями США опублікував новий звіт, в якому повідомляється, що в 2008 році приймальні відділення американських лікарень прийняли 234 000 пацієнтів у віці від 15 років і старше у зв`язку з несмертельними травмами і пораненнями, одержаними у ванних кімнатах. В середньому, це склало по 640 осіб на добу.

"Найцікавіше в цьому звіті полягає в тому, що травми у ваннах одержують люди різного віку, хоча кількість травм дещо нижча у молодих і вища у немолодих, - говорить автор дослідження доктор Джуді Стівенс. - Це підкреслює важливість установки спеціальних поручнів у ваннах і душових, незалежно від того, якого віку люди там проживають".

Ванна загрозлива для здоров`я людини і через те, що висока вологість і велика кількість води роблять всі поверхні мокрими і слизькими. Іноді людина тягнеться за милом або рушником і сковзається, а деколи просто поспішає швидше вийти з ванни, і її ноги роз`їжджаються на мокрій підлозі.

medinfo.ua