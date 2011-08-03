Яка мінералка шкодить здоров'ю

Пити газовану мінеральну воду набагато безпечніше, ніж негазовану, - стверджують експерти ринку мінеральних вод. Газована мінералка насичена некорисним для шлунку СО2, зате негазована повна небезпечних хімічних консервантів.

Щоб негазована мінералка краще зберігалася, в неї часто додають антибіотик. Така вода, особливо в пластиці – досить небезпечна для нашого здоров`я. Газована вода «консервується» завдяки СО2.

Оптимальний варіант для газованої мінеральної води – зберігання в скляній тарі протягом не більше 1 місяця.

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