До Японії наближається потужний тайфун

На південь Японського архіпелагу наближається черговий тайфун.

Влада попереджає населення префектури Окінави і низки префектур на західному і східному узбережжі країни про небезпеку, передає ІТАР-ТАРС.

За даними Національного метеорологічного управління, вже найближчої доби на південні острови Японії обрушаться сильні шквалисті вітри і хвилі заввишки до десяти метрів.

Дев`ятий за рахунком цього сезону і "дуже потужний”, за визначенням синоптиків, тайфун, швидкість вітру в епіцентрі якого сягає 45 метрів на секунду, зараз знаходиться за 190 кілометрів на південний схід від острова Мінамідайтодзіма.