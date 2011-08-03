Перець чілі допомагає худнути

Учені з Тайваню встановили, що гострий перець чілі сприяє зниженню ваги. Ефект перцю пов`язаний з капсаіцином – природною сполукою, яка входить до складу перцю, надає йому гострий смак і, як виявилось, уповільнює ріст жирових клітин.

У звіті фахівців сказано, що зайву вагу можна зменшити, не даючи незрілим жировим клітинам перетворюватися на зрілі клітини.

У своїх дослідженнях учені впливали капсаіцином на незрілі жирові клітини, вирощені в лабораторних умовах.

По закінченню експерименту було науково доведено, що капсаіцин перешкоджає перетворенню адипоцитів в повноцінні жирові клітини. Проте, фахівці відзначають, що подібна дія відбувалася за наявності перцю в більшій кількості, ніж в шлунковому соку людини, що дотримується індійської або тайської кухні.

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