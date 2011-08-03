Чому люди п'ють

Щоб розслабитися після робочого дня, повного стресів і хвилювань, багато людей вдається до допомоги алкоголю. Саме келих вина, як показало нове дослідження, сприяє досягненню цієї мети краще, ніж спілкування з власними дітьми або романтичним партнером.

Майже дві третини дорослих людей стверджують, що більше всього після роботи їм хочеться випити, 28% відзначають, що розслабитися їм допомагає час, проведений з дітьми, а 26% віддають перевагу компанії своїх партнерів. Згідно опитування, проведеного в Британії, для того, щоб подолати стрес і негативні емоції, середньостатистичній людині потрібно до чотирьох порцій алкоголю за вечір.

Жінки вдаються до спиртного як засобу для розслаблення частіше, ніж чоловіки (73% проти 26%). Приблизно дві третини жінок розповіли, що п`ють вино вечорами саме з цією метою. При цьому 61% з них випивають більше двох келихів вина, що перевищує рекомендовану кількість алкоголю для жінок більш ніж в два рази. Чоловіки віддають перевагу пиву.

Серед опитаних обох статей дві третини розповіли, що зазвичай п`ють після пережитого стресу, а 73% роблять це після важкого робочого дня. Успішний день на роботі навіває думки про алкоголь лише 17% опитаних.

Цікаво, що чверть опитаних визнають, що мінімум двічі в тиждень вони напиваються понад міру. Згідно поточним рекомендаціям, жінкам не слід пити більше 14 порцій алкоголю в тиждень, а чоловікам – більше 21 порції.

health-ua.org